مانشستر يونايتد يقترب من التجديد لراشفورد

بات مانشستر يونايتد قريب من تجديد عقد نجمه بعقد طويل الأمد، بعد توهجه خلال الموسم الحالي، خصوصا تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولسكاير.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محادثات مانشستر يونايتد مع المهاجم ماركوس راشفورد، في مراحل متقدمة، ويثق إد وودوارد، نائب المدير التنفيذي للنادي، أنه سيعلن عن تجديد عقد اللاعب الشاب خلال الأسابيع المقبلة.

وسيكون عقد راشفورد الجديد حتى عام 2025 وفقا لمفاوضات الطرفين، حيث سيحصل اللاعب على أجر كبير، من بين الأعلى في الشياطين الحمر.

وتعلم إدارة مانشستر يونايتد، أن رحيل راشفورد سيتسبب في ثورة بين الجماهير، بسبب قدرات اللاعب الشاب، الذي يريد النادي أن يكون اللاعب جزءا من مشروع الشياطين الحمر المستقبلي.

ويواصل مانشستر يونايتد مهمة تجديد عقود اللاعبين، للحفاظ على قوام النادي الأساسي، فبعد تجديد عقد أنطوني مارسيال، يهدف النادي للتجديد لدافيد دي خيا، وأندير هيريرا بالإضافة إلى أشلي يونج، وخوان ماتا، فضلا عن راشفورد.