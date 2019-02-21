رونالدوعن شارة يده :لدي خمسة ألقاب دوري أبطال وأتليتكو لا يملك لقب وحيد

كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على الإشارة التي وجهها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى جماهير الروخيبلانكوس.

وكان يوفنتوس قد حل ضيفًا على نظيره أتليتكو مدريد في مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي خسرها البيانكونيري بهدفين دون رد.

وعلقت الصحيفة الإسبانية قائلة: "الخسارة السيئة لرونالدو".

وظهر كريستيانو خلال المباراة وهو يشير بخمسة أصابع إلى جماهير أتليتكو مدريد (في إشارة لحصوله على لقب دوري الأبطال 5 مرات) الأمر الذي أثار سخط جماهير الروخيبلانكوس.

Advertisements

عقب المباراة وخلال الممر الصحفي كرر رونالدو إشارته للصحفيين وقال البرتغالي: "لدي خمسة دوري أبطال وأتليتكو صفر".

وردًا على ما إذا كان أتليتكو اقترب من التأهل لربع النهائي قال: "سنرى في جولة الإياب".

رونالدو حصل على البطولة 5 مرات (مرة بقميص مانشستر يونايتد- و4 مرات مع ريال مدريد منها ثلاث مرات متتالية).

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد ستقام في الثاني عشر من مارس المقبل