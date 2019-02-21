صحف ألمانيا تسلط الضوء على هزيمة شالكه

سلطت الصحافة ألالمانية ، الصادرة صباح اليوم الخميس، على الهزيمة التي تلقاها شالكه في عقر داره على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة (2-3)، أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرجت صحيفة Bild بعنوان "ليروي ساني يصدم شالكه".

وجاءت صحيفة "كيكر" بعنوان "دراما الأزرق الملكي"، وذلك بعد سقوط شالكه في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراته أمام مانشستر سيتي.

وألقت صحيفة "WAZ"، الضوء على سقوط شالكه في عقر داره على يد السيتي، بعدما كان متقدمًا بهدفين.

كما جاءت صحيفة "Westfalische Runschau" بعنوان "شالكه يخضع للمان سيتي".