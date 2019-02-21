شكرا لقرائتكم هنا الأهلي.. اختبار طبى لـهشام.. وفحص عاشور وسليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع هشام محمد لاعب الأهلى لفحص طبى اليوم، عقب شكواه من إصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مباراة الداخلية، التى أقيمت أمس والتى انتهت بفوز الأهلى 3-1، فى الجولة الـ23 فى بطولة الدورى العام، وبناء على تلك الفحوصات يتحدد موعد مشاركة هشام محمد، فى المران الجماعى وفرص مشاركته فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى إطار مباريات الأسبوع الـ24 لمسابقة الدورى.

فحص طبي لعاشور وسليمان



يخضع حسام عاشور ووليد سليمان، لاعبا الأهلي، لفحص طبي غدا الجمعة، على هامش مران الفريق؛ للاطمئنان على حالتهما، وتحديد موعد البدء في مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية.

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وخاض عاشور وسليمان، برنامج علاجي وجلسات في الجيم، وتحسنت حالة الثنائي بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وكان عاشور قد اشتكى من إصابة في منشأ العضلة الأمامية، فيما تعرض سليمان لإصابة في الجزع الرباط الداخلي للركبة.

وحصل الأهلي على راحة اليوم من التدريبات بعد أداء مباراة الداخلية أمس في الجولة الـ23 بالدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.