الأهلى يقلل الحمل التدريبى قبل مواجهة الجونة

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جدة - عمرو شويل يجهز أليخاندرو مخطط الأحمال بالأهلى، برنامجا بدنيا خاصا للفريق قبل السفر إلى الغردقة لملاقاة الجونة فى المباراة، التى تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 فى بطولة الدورى العام.
ويسعى مخطط أحمال الأهلى لتقليل الحمل البدنى على اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية، لتفادى الإجهاد الذى يتعرض له الفريق؛ بسبب توالى المباريات ما بين بطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا، وفاز الأهلى على الداخلية 3-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الـ23 فى بطولة الدورى العام.
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