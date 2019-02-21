شكرا لقرائتكم تكريم سالا يتسبب فى غرامات مالية على نانت الفرنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرضت غرامات مالية مجموعها 21 ألف يورو (23800 دولار)على نانت المنافس فى الدورى الفرنسى لكرة القدم، عقب إشعال جماهيره لألعاب نارية خلال مباريات كجزء من تكريم مهاجمه الراحل إيميليانو سالا، الذى توفى فى تحطم طائرة الشهر الماضى.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتى فى 21 يناير الماضى فى القنال الإنجليزى، دون أن يلعب مع الفريق المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وعُثر على حطام الطائرة فى الثالث من فبراير الحالى بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص، وتم انتشال الجثة بعد ذلك بثلاثة أيام بينما لا يزال الطيار ديفيد إيبوتسون مفقودا.

وغرمت لجنة الانضباط فى رابطة الدورى الفرنسى نانت بمبلغ 16500 يورو عقب إشعال جماهيره الألعاب النارية وألقت مقذوفات على الملعب خلال مباراة سانت إيتيين بالورى فى 30 يناير الماضى وهى أول مباراة يخوضها الفريق عقب فقدان طائرة المهاجم الأرجنتينى.