شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحفز لاعبيه بمكافأة تخطى النجوم قبل موقعة قسنطينة الجزائرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مجلس الإسماعيلى بصرف مكافأة فوز الدراويش على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام، قبل ساعات قليلة من مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى فى محاولة لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز فى المواجهة الأفريقية بعد قرار عودة الفريق لمنافسات دورى الابطال الأفريقى بعد الاستبعاد.

الإسماعيلى يقبع فى مؤخرة جدول ترتيب المجموعة بعدما خاض مباراتين انتهت الأولى بالخسارة 2/0 أمام مازيمبى الكونغولى ثم 3/0 أمام الأفريقى التونسى.

ويستعد الدراويش لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى والمقرر لها السادسة مساء غد السبت باستاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.