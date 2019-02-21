شكرا لقرائتكم فى بيان رسمى.. بيراميدز يرفض أى تعديلات جديدة بجدول الدورى والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادى بيراميدز بيانًا رسميًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يحذر فيه من إجراء أى تعديلات على جدول مسابقة الدورى العام.

وجاء فى البيان: "فى ضوء التعديلات الأخيرة التى أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم على جداول مسابقتى الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر، والذى أبدى نادى بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادى بيراميدز على احترامه للاتحاد المصرى لكرة القدم بكل لجانه، ويعلن رفضه القاطع إجراء أى تعديلات جديدة إرضاءً لأى أطراف أخرى، مؤكدًا سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية، والتى يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أى فرد".

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واشتعل الصراع على قمة الدورى المصرى مع نهاية منافسات الجولة الـ23 للبطولة، التى شهدت مفاجئتين من العيار الثقيل، قد تؤثران على مستقبل البطولة.

وشهدت الجولة الـ23 خسارة فريق بيراميدز على يد الجونة (1-2)، وتعثر الزمالك بالتعادل أمام طلائع الجيش (2-2)، مع استمرار انتصارات الأهلى، وفوزه على الداخلية (3-1).