شكرا لقرائتكم الوصل الإماراتى وراء استبعاد عبد الشافى فى مباراة الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن سر استبعاد اللاعب المصرى محمد عبد الشافى من المشاركة فى مباراة الفتح والأهلى، التى أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى السعودى.

ذكرت الصحيفة أن خورخى فوساتى المدير الفنى للنادى الأهلى تعمد استبعاد الخماسى نوح الموسى، سعيد المولد، محمد عبد الشافى، ديجانينى، وحسين المقهوى من المشاركة أمام الفتح لمنحهم قسطا من الراحة، استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتى فى إياب ربع نهائى كأس زايد للأندية الأبطال الاثنين المقبل فى ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة".

وشارك محمد عبد الشافى فى جميع مباريات الأهلى بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى السعودى باستثناء مباراة الفتح، صنع خلالها هدفًا وحيدًا، كما شارك فى ثلاث مباريات ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب مباريات البطولة العربية.

جدير بالذكر أن فريق الفتح تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس.