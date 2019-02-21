عبد الحفيظ: التجديد لأزارو؟ عقده ممتد 3 سنوات.. ولا أتمنى عودة مؤمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه ليس لديه الرغبة في بيع مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو باعتباره من العناصر المؤثرة في الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الخميس :"أزارو لاعب مؤثر في الفريق، وليس لدينا النية حول رحيله".

وعن عدم الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده، أوضح مدير الكرة بالأهلي :"أزارو عقده ممتد ثلاث سنوات".

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وكانت إدارة الأهلي نجحت مؤخرًا في تجديد عقد رباعي الفريق جونيور أجايي وعلي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن مؤمن زكريا وموقفه من ناديه أحد، ليرد قائلاً :"في الحقيقة أنا لا أتمنى عودة اللاعب حاليًا لأنه ليس بإمكانه المشاركة معنا من الناحية القانونية".

وأكمل :"إذا عاد مؤمن للأهلي سيعود فقط للمشاركة في التدريبات، لكن سأتواصل معه وأتمنى استمراره حتى لا يضيع الموسم عليه".

وكان مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة ناديه تفكر في فسخ عقده.