عبد الحفيظ: منع معاري الجونة من مواجهتنا رسالة قابلة للتغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه لم يحسم حتى الآن موقفه من مشاركة لاعبيه المعارين لفريق الجونة في المباراة المقبلة أمامهم.

عبد الحفيظ أضاف في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" :"ننتظر قرار محمود الخطيب المشرف العام على الكرة بجانب معرفة رأي المدرب مارتن لاسارتي حول مشاركة المعارين".

وواصل :"لابد من وضع نظام يتبع على الجميع من أجل حسم هذه القضية، نرى الاتحاد الإنجليزي وضع بندًا على جميع الأندية يمنع مشاركة اللاعبين المعارين أمام أنديتها".

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وتابع :"ما فعلناه بشأن المعارين لأننا نريد أن نوجه رسالة للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حسم هذا الملف في الموسم المقبل وهو إما مشاركة المعارين ضد ناديه أو لا".

وكان فريق الجونة حصل على خدمات رباعي الأهلي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الأخير إلا أن إدارة القلعة الحمراء وضعت بند يمنع مشاركة الرباعي.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخرج يوم الأحد المقبل لمواجهة الجونة على ملعب الأخير ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري.