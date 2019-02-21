بيراميدز: نرفض إجراء تعديلات في جدول الدوري والكأس إرضاءً لأطراف أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي بيراميدز صباح اليوم الخميس، بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة على مسابقتي الدوري والكأس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر تعديلات حول مواعيد مسابقتي الدوري والكأس كان من أهمهما تبديل مواجهة الأهلي وبيراميدز من الدوري للكأس.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:"في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى".

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وتابع :"نؤكد سعينا الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، من أجل تحديد موقف مشاركة الفريق في مباراة الكأس بعد قرار اتحاد الكرة بشأن تعديل تبديل مباراة بيراميدز من الدوري للكأس.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة حدد يوم 28 من الشهر الجاري ليكون موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.