رياضة | التشكيل الموقع لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الموقع لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الاتحاد على ملعبه في جدة نظيره الهلال، وذلك اليوم الخميس 21/2/2019، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيلتقي الهلال مع الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة و9:25 بتوقيت دولة الإمارات.

ويتواجد حالياً نادي الهلال المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 15 لقاء وتعادل 4 لقاءات وخسر لقاء وحيدة.

بينما يحتل نادي الاتحاد بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعوديللمحترفين برصيد 15 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 3 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر 11 مباراة.

وسيذاع كلاسيكو الهلال مع الاتحاد في الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناتي:

- قناة ksa sport 1 بصوت المعلقين فارس عوض وبلال علام

- قناة دوري بلس HD1، بصوت المتميز علي سعيد الكعبي

- التشكيل المتوقع للفريقين:

تشكيلة الاتحاد:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، مانويل دا كوستا، زياد الصحيفي، منصور الحربي

خط الوسط: عبد العزيز البيشي، كريم الأحمدي، فلانويفا

خط الهجوم: جاري رودريجيز، فهد المولد، ألكساندر بريجوفيتش

تشكيلة الهلال:

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: محمد البريك، ميلوش ديجينك، بوتيا، ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو، عبدالملك الخيبري، أندريه كاريلو

خط الهجوم: جوفينكو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز