رياضة | رمضان صبحي يعود للأهلي أمام الجونة

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يعود رمضان صبحي لاعب الأهلي إلى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر أمام الجونة في لقاء الجولة الرابعة والعشرين للدوري العام.

وغاب رمضان صبحي عن الأهلي أمام الداخلية، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس في الجولة الثالثة والعشرين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفاز الأهلي على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلص الفارق مع الزمالك صاحب المركز الأول إلى 4 نقاط.