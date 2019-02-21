رياضة | 4 مرشحين لجائزة الأفضل بذهاب دور الـ16 لدور الأبطال في غياب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مرشحين لجائزة الأفضل بذهاب دور الـ16 لدور الأبطال في غياب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الأسماء المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واختار الحساب الرسمي لدوري الأربطال أربعة لاعبين مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال، ليس من بينهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر .

وسيتنافس جايسون دينايير مدافع ليون مع تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ ودييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد ، ورحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال.

وتم ترشيح دينايير في هذه القائمة بعد تألقه خلال التعادل السلبي مع برشلونة ، بينما وقع الاختيار على تياجو ألكانتارا نظرًا للأداء الرائع الذي قدمه خلال تعادل بايرن ميونيخ وليفربول 0-0.

في حين قدم دييجو جودين مباراة رائعة ضد يوفنتوس وسجل الهدف الثاني للأتليتي ، كما تم ترشيح سترلينج بعد تسجيله هدف الفوز القاتل لمانشستر سيتي في شباك شالكه.