موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

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الخليج 365- تتجه الأنظار اليوم إلى كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال الذي يقام على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وستكون هذه المواجهة هي رقم 22 في تاريخ مواجهاتهم المباشرة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وأن خاضا منذ موسم 2008/2009 من تاريخ المسابقة 21 لقاء.

وترجح كفة الهلال في نتائج المواجهات المباشرة بفوزه في 8 مواجهات مقابل 5 مواجهات فوز للاتحاد، بينما حضر التعادل في 8 مواجهات، وبلغت عدد الأهداف المسجلة في لقاءات قطبي الكلاسيكو 60 هدفا، للهلال منها الحصة الأكبر بـ 37 هدفا مقابل 23 هدفا للاتحاد.

وتعد نتيجة 5/0، و5/2 هي النتيجتين الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة وحققهما الهلال موسم 2009/2010 وموسم 2013/2014 إضافة إلى 4/2 موسم 2012/2013 وحققها الهلال أيضا، في حين كانت أكبر نتيجة حققها الاتحاد نتيجة 4/3 موسم 2015/2016.

ولم يستطيع الاتحاد من تحقيق الفوز في أخر أربع مواجهات، فيما تفوق الهلال في المواجهة الأخيرة 3/1.

وتتساوى الكفة بين الاتحاد والهلال عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في تاريخ الدوري، حيث لعبا 4 مباريات، حقق خلالها كل فريق الفوز في مناسبة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، إذ تمكن الاتحاد في المواجهات الأربع من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل الهلال 7 أهداف.

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم بالدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد والهلال في تمام الساعة 7:25 مساء

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال اليوم بالدوري السعودي

تنقل مباراة الاتحاد والهلال اليوم على قناة KSA Sports 1