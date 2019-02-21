انت الان تتابع إنتاج مختار يسعى لإسقاط بتروجت المتذيل في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي بتروجت أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم مبروك نبيل، حكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي أيمن العقاد ومحمود رضا، بينما سيكون محمد نهاد حكما رابعًا، وكل من إبراهيم محجوب وعاطف حسين حكمًا خامسًا.
ويتذيل بتروجت بقيادة مديره الفني محمد عودة، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد 19 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر في 9، وسجل الفريق 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 28 هدفًا. في المقابل يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز السادس بجدول
في المقابل يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، جمعها من 22 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر في 5، وسجل الفريق 25 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا، بفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب ومصر للمقاصة الرابع والخامس.
وشهد لقاء الدور الأول بين الإنتاج الحربي وبتروجت، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السادسة على استاد السلام، فوز العجلات الحربية بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية الإنتاج محمود كابونجا ومحمد رجب، فيما أحرز هدف الفريق البترولي محمد فييرا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج مختار يسعى لإسقاط بتروجت المتذيل في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.