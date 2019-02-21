انت الان تتابع «خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، ففي الدوري المصري يواجه بتروجت نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز، كما ستلعب مباريات إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، والتي تشهد تنافسًا كبيرًا في الموسم الحالي لوجود العديد من الفرق الكبيرة مثل تشيلسي وآرسنال وإنتر ميلان وفالنسيا وإشبيلية، وبالانتقال إلى الدوري السعودي، تتجه الأنظار إلى الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- الدوري الأوروبي أرسنال الإنجليزي "محمد الننى" × باتى بوريسوف البيلاروسى - الثامنة إلا خمس دقائق مساء نابولي الإيطالي × زيورخ السويسري - الثامنة إلا خمس دقائق مساء فالنسيا الإسبانى × سيلتك الهولندي - الثامنة إلا خمس دقائق مساء تشيلسى الإنجليزي × مالمو السويدي - العاشرة مساء دينامو