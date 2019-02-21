انت الان تتابع طولان: «الهلال لو بيلعب في مصر هيبقى بطل إفريقيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص
يرفض حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، المزايدات على خسارة فريقه أمام الهلال السعودي، يوم السبت الماضي، مشيرًا إلى أنه مدرب واقعي في عمله ويتحدث بما يراه دون تجميل للكلام دون مغالطات. وأضاف طولان، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن فريق الهلال هو بطل آسيا، ولو نافس في إفريقيا أو الدوري المصري سيكون هو البطل دون شك، مضيفًا: «النقد المنطقي أنا بسمعه لكن مبحبش الضحك على الدقون».
وتابع: «اللي مش فاهم حاجة ما يتكلمش، مش عايزين مزايدات وضحك على الدقون وآمال عريضة في تخطي الهلال، وأرفض التحامل على اللاعبين، نحن ما زال لدينا أمل في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الإياب». وأوضح مدرب زعيم الثغر، أنه يثق في لاعبيه إلى أقصى حد، لكن يجب التنويه أن هناك 11 عنصرًا لاعبًا جديدًا
وتابع: «اللي مش فاهم حاجة ما يتكلمش، مش عايزين مزايدات وضحك على الدقون وآمال عريضة في تخطي الهلال، وأرفض التحامل على اللاعبين، نحن ما زال لدينا أمل في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الإياب».
وأوضح مدرب زعيم الثغر، أنه يثق في لاعبيه إلى أقصى حد، لكن يجب التنويه أن هناك 11 عنصرًا لاعبًا جديدًا داخل الفريق والنادي ينظر للمستقبل، مختتمًا: «كان لدينا طموحات بالوصول إلى نتائج أفضل لكن علينا ان نكون واقعيين في النهاية».
ويستضيف الاتحاد السكندري، الهلال السعودي، في إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد - بطولة دوري أبطال العرب، المحدد لها 25 فبراير الجاري، وتنتظر الفريق مهمة ثقيلة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بالسعودية بنتيجة 3-0.
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