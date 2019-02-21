انت الان تتابع عبدالحفيظ: الأهلي اقترب من الصدارة بعد عبور الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن فريقه لن يرفض الهدايا من المنافسين، موضحاً أن الأهلي كان مطالب بتحقيق الفوز على الداخلية، وهو ما تحقق بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بترو سبورت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري. ورفع الأهلي رصيده بالفوز على الداخلية إلى 45 نقطة، متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، بعد تعثر الأخير وخسارته أمس أمام الجونة، في المقابل تعادل الزمالك صاحب الصدارة مع طلائع الجيش، بهدفين لكل منهما، ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 52 نقطة.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الدوري سيأتي بأقدامنا فقط، لكن لا شك أننا نقبل الهدايا، وتعثر الزمالك وبيراميدز ساهم في تقليص الفارق النقاط معهما، وأكد أننا في طريقنا للعودة إلى مكاننا المفضل في صدارة الدوري المصري". وبسؤاله عن ضربة الجزاء التي تم احتسابها لصالح الداخلية، رد مدير