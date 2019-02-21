شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصدر بيانًا ناريًا قبل اجتماع مجلس إدارة الأهلي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبق نادي بيراميدز، اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مؤجلات مباريات الدوري العام وأزمة مباراة كأس مصر، بإصدار بيان ناري يرفض فيه إجراء أي تعديلات جديدة على جداول مسابقات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

وفيما يلي نص البيان:

«في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ الفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم، بكافة لجانه، ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاء لأي أطراف أخرى، مؤكدا سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد».