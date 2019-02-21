بيريرا وساكسيس يقودان واتفورد أمام كارديف سيتي

قال خابي جارسيا مدرب واتفورد اليوم الخميس إن لاعب الوسط روبرتو بيريرا والمهاجم ايزاك ساكسيس أصبحا جاهزين بعد تعافيهما من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ويمكن الدفع بهما أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الجمعة.

وخاض بيريرا، هداف واتفورد في الدوري بستة أهداف من 24 مباراة خاضها من البداية، والنيجيري ساكسيس اخر مباراة لهما عندما خسر الفريق 2-1 على ملعب توتنهام هوتسبير الشهر الماضي.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي "روبرتو وايزاك باتا جاهزين للمشاركة. روبرتو لاعب مهم للغاية ويحدث الفارق في الكثير من المباريات ويسجل الأهداف ويصنعها.

"لم يشارك ايزاك في العديد من المباريات مثل بقية اللاعبين لكن عندما يلعب يقدم أداء جيدا ويساعد الفريق. هو خيار جيد في الهجوم ويتمتع بالقوة والسرعة".

وتمثل عودة هذا الثنائي دفعة قوية لواتفورد، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون واندرارز، في سعيه لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف جارسيا "كل شيء ممكن لكني لا أريد التفكير في ما إذا كنا سننهي المسابقة في المركز السابع أو 12. أفضل التركيز على المباراة المقبلة ومحاولة اقتناص الثلاث نقاط لأن ذلك الطريقة الوحيدة التي أعرفها لتحسين مركزنا في نهاية الموسم".