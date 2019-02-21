فينالدوم: مانشستر يونايتد ليس ذات الفريق الذي خسر أمام ليفربول من قبل

قال جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول اليوم الخميس إن مانشستر يونايتد يتمتع بثقة كبيرة بقيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولشار مقارنة بالفريق الذي خسر في انفيلد 3-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت سابق هذا الموسم.

وخسر يونايتد في أنفيلد خلال ديسمبر كانون الأول الماضي ما أدى لإقالة مدربه السابق جوزيه مورينيو وتعيين سولشار مؤقتا.

ولم يخسر الفريق في الدوري بقيادة سولشار وفاز في ثماني مباريات وتعادل مرة واحدة ليتقدم للمركز الرابع في الترتيب.

وقال فينالدم للصحفيين عقب التعادل السلبي مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا "أعتقد أنه يوجد تغيير كبير عن مباراة ديسمبر.

"منذ قدوم المدرب الجديد قدم الفريق مباريات جيدة وحقق انتصارات كثيرة وزادت ثقة الفريق.

"ستقام المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم ما سيمنحهم ثقة كبيرة ولن تظهر المشاكل التي كانت لديهم من قبل. ستكون مباراة صعبة لكني أتطلع لها".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي لكن فريق المدرب يورجن كلوب خاض مباراة أقل من حامل اللقب.