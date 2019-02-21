هل ينقذ أبناء الأهلى فريق الجونة من الهبوط؟

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جدة - عمرو شويل سعى نادى الجونة المنافس بالدورى المصرى الممتاز كغيره من الأندية، إلى تدعيم صفوفه فى يناير لمحاولة إنقاذ الفريق من شبح الهبوط. فأتخذ نادى الجونة الخطوات الأولية قبل يناير للتصحيح بالتعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق ثم استقدام حسام غالى لتولى منصب مدير الكورة للفريق والتعاقد مع 12 لاعبا جديدا للفريق فى الانتقالات الشتوية. ولكن المفارقة الحقيقية هى أن حمادة صدقى وحسام غالى كلاهم من أبناء النادى الأهلى فضلا عن أن نصف تعاقدات الفريق سبق لها الخروج من أسوار النادى الأهلى، حيث قام باستعارة 5 لاعبين دفعة واحدة من صفوف القلعة الحمراء، كما استقدام الثنائى شريف دابوا وأحمد حسن مكى ناشئى النادى الأهلى السابقين، ليظل حلم قلعة البحر الأحمر فى الاستمرار بدورى الأضواء معلقا بأقدام أبناء الجزيرة.

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