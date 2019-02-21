شكرا لقرائتكم 4 نصائح بلجيكية للاعبى الإسماعيلى قبل موقعة قسنطينة الجزائرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص البلجيكى "سيدومير يانيفسكى" المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، على منح 4 نصائح للاعبين قبل مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى. ويستضيف الدراويش منافسه الجزائرى السبت المقبل، باستاد برج العرب، بدون حضور جماهيرى لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. -أول النصائح تمثلت فى ضرورة الهدوء وعدم الانفعال طوال أحداث المباراة لنقل الضغط على الفريق المنافس. -نصح سيدومير لاعبيه بعدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها. -ثالث النصائح البلجيكية للاعبى الإسماعيلى تكمن فى أهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها. -آخر النصائح كانت حول ضرورة التعامل مع الفرص المتاحة بدقة شديدة من أجل تسجيل الأهداف وإرباك المنافس.

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