شكرا لقرائتكم محمد يوسف: فرحة الفوز على الداخلية لن تخدعنا أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد يوسف المدرب العام للأهلي بسعادته بالفوز على الداخلية والحصول علي 3 نقاط هامة، مطالباً بعدم المبالغة في الفرحة ، موضحًا أن المنافسة على لقب الدوري مفتوحة حتى نهاية الموسم.

ونجح الأهلي فى الفوز على الداخلية بنتيجة 3-1 في الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة اون سبورت عقب المباراة: "لا يجب أن نبالغ في الفوز على الداخلية، ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة أمام الجونة لأنها صعبة وخارج الأرض ويجب أن نسعى لاستمرار سلسلة الانتصارات".

وأضاف يوسف ، "الدوري مازال طويلًا وهناك جولات عديدة مقبلة "، متابعاَ: " الفريق سنحت لنا مجموعة من الفرص عقب الهدف الثاني ولو استغلها الفريق بشكل مثالي كنا سنجعل النتيجة 3 أو 4 دون مقابل ".

وتحدث مدرب الاهلى عن عودة المصابين، قائلًا: "مروان محسن عاد منذ فترة وحصل على فرصة المشاركة في المباراة والفترة المقبلة ستشهد عودة لاعبين آخرين".