شكرا لقرائتكم الصحافة الإيطالية عن هزيمة يوفنتوس: كابوس البيانكونيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفردت الصحافة الايطالية الصادرة اليوم الخميس، مساحات واسعة للحديث عن الهزيمة التى تعرض لها يوفنتوس الإيطالى أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "واندا ميتروبوليتانو" فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، "يوفنتوس.. انهض، أتلتيكو مدريد يفوز 2 – 0 فى ليلة كابوس للبيانكونيرى.. جودين وخيمينيز يسقطان اليوفى.. وإليجرى واثق من العودة".

فى حين كتبت صحيفة "الكوريرى ديللو سبورت"، "سيميونى يهزم يوفنتوس 2 – 0.. المهمة أصبحت صعبة للغاية.. أتلتيكو يسيطر.. خيمينيز وجودين يسجلان.. الفار يلغى هدفًا لموراتا والعارضة تتصدى لتسديدة جريزمان.. كريستيانو وخيبة الأمل".

صحيفة "توتو سبورت"، كتبت "رونالدو يمكن حفظ هذا اليوفنتوس.. البيانكونيرى قام بكل شىء خاطئ.. فريق بلا شجاعة أو شخصية.. يوفنتوس سيحاول العودة فى لقاء الإياب يوم 12 مارس".

من جانبها وصفت صحيفة "الكوريرى ديلا سيرا"، هزيمة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بـ"الكارثة"، وكتبت، "أتلتيكو سجل هدفين فى الشوط الثانى.. الآن الفريق بحاجة إلى عمل كبير من أجل العودة فى الإياب".

ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب، التى ستقام بملعب "يوفنتوس أرينا" للعبور إلى الدور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال أوروبا.