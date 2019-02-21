شكرا لقرائتكم ثلاثي الاتحاد يسترجع ذكريات هدف ياسر ويد النزهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حمد المنتشري، مدافع اتحاد جدة السابق، أن مباريات الكلاسيكو يكون فيها العديد من الذكريات سواء سيئة أو جيدة، مضيفا أن أفضل ذكرياته هي بطولتh 2007 و2009.

وقال مبروك زايد لـ"في المرمى": حول المباريات السابقة ين الاتحاد والهلال: نحضر معنويا للمباريات التي تسبق الكلاسيكو قبلها بأسبوع، وكنا نتفاءل بالمباراة إذا حدثت بيننا مشادات في التمرين الذي يسبق المباراة بليلة.

وتحدث حمد المنتشري ومناف بوشقير، لاعبا اتحاد جدة سابقاً، عن أسوأ ذكرياتهم وأجملها مع الفريق في مباريات الكلاسيكو، وقال المنتشري: 2009 هو أفضل الذكريات بالنسبة لي، ولكن 2008 الأسوأ، وأعتقد أنه كان هناك العديد من النجوم في السابق. فيما قال أبو شقير: أسوأ ذكريات بالنسبة لي هي نهائي دوري 2001 – 2002 و2007 – 2008، ودائما مبارياتنا معهم يكون لها طابعا خاصا بها.