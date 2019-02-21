شكرا لقرائتكم أخصائي نفسي يحذر الاتحاد والهلال من القلق والتراخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر وليد الزهراني الأخصائي النفسي الإكلنيكي أن لاعب اتحاد جدة يعاني من القلق بسبب وضع الفريق الحالي، بينما قد يصيب الهلاليين بعض التراخي وهو ما قد يؤثر على الفريقين في المباراة الهامة يوم الخميس في الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الزهراني لـ"في المرمى": اللاعب الاتحادي يعاني من القلق بسبب وضع الفريق في الترتيب العام للمسابقة وخوفه من شماتة الخصوم في حال تعثر الفريق، وهذا الأمر قد يتضاعف إذا كان اللاعب جديداً أو عديم خبرة.

وزاد: في المقابل وعلى الرغم من وضع الهلال الجيد في الدوري، إلا أن لاعبه يفقد المنافسة مع الاتحاد نظراً للفوارق الكبيرة بين الفريقين، وهذا قد يصيب اللاعب بالتراخي كونه يدخل المباراة وهو يفكر بأن الخصم سهل وقد يتم تجاوزه دون عناء.