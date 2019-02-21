شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: انطلاق الدورى الثقافى لمراكز الشباب مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، الدورى الثقافى لمراكز الشباب خلال شهر مارس المقبل بمشاركة فرق من مراكز الشباب ممثلة عن المراكز المتأهلة للدور الـ 32 من دورى مراكز الشباب لكرة القدم.

ويهدف الدورى الثقافى لإشراك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وحثهم علي المعرفة والاطلاع على مختلف التخصصات، والعمل على نشر الثقافة الرياضية والعلمية والأدبية.

ويتبارى فى المسابقة فرق مراكز الشباب وفق القرعة التى أجريت لدورى مراكز الشباب لكرة القدم، ويحصل الفريق الفائز بالدورى على درع الثقافة الرياضية، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه لصاحب المركز الأول، و10 آلاف جنيه للمركز الثانى، و5 آلاف جنيه لصاحب المركز الثالث.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الكشف عن المواهب الإبداعية للشباب، والعمل على نشر الثقافة والإبداع والفن فى جميع المحافظات من خلال مجموعة من الأعمال والمشروعات الثقافية التى تنفذها الوزارة على مدار العام وترتكز على بناء شخصية الشباب المصرى.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عُقد لإجراء قرعة دورى مراكز الشباب لكرة القدم فى أكتوبر الماضى، عن تنفيذ عدد من الفعاليات المصاحبة للدورى ومنها الدورى الثقافى لمراكز الشباب، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتطوير أداء مراكز الشباب، وتفعيل دورها بالصورة الواجبة فى سبيل خدمة النشء والشباب فى جميع المحافظات.