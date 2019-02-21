شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادي الأهلى فوزاً على فريق الداخلية، فى اللقاء الذى أقيم باستاد بترو سبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء أمس الأربعاء.

نتيجة مباراة الأهلي والداخلية فى الدوري العام

رفع الأهلى رصيده بعد الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف للنقطة 45، محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط، وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52 ، علماً بأن الأهلى لعب 20 مباراة فى الدورى بينما خاض بيراميدز 23 مباراة والزمالك 21 لقاء.

هدافو لقاء الأهلى والداخلية

أحرز أهداف الأهلى محمد هانى فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء، ثم جونيور آجاى فى الدقيقة 38 والأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 89 ، بينما أحرز هدف الداخلية أحمد أوكا فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

تشكيل الأهلى والداخلية فى مواجهتمها بالدورى العام

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من فى حراسة المرمي: محمد الشناوي، الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني، الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو وفى الهجوم : حسين الشحات واجاي، بينما ضم تشكيل الداخلية كلا من :محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيرى.

جماهير الأهلى تدخل فى نوبة فرحة بعد تعادل الزمالك أمام الطلائع

دخلت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب بتروسبورت في فرحة عارمة بعد انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 2-2 وقبل انطلاق مواهجة فريقها أمام الداخلية.

ورددت جماهير الأهلي أغاني محفزة للاعبيها قبل مواجهة الداخلية لحث اللاعبين علي الفوز لتضييق الخناق علي الزمالك في سباق المنافسة على درع الدوري وهو ما حدث بالفعل بعد فوز الأهلى بالمباراة.