شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى لـ سوبر كورة: ابنى مش هيلعب فى مصر غير للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث ناصر الننى، والد محمد الننى المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى، عن انطلاقة ابنه مع عالم الكرة، بدءاً من التواجد فى قطاع الناشئين بالأهلى فى عامه الخامس وحتى الانتقال إلى صفوف الجانرز.

وأجرى سوبر كورة حوارا شيقا مع والد الننى الذى استفاض فى فتح العديد من الأسرار عن حياة نجله ومشواره مع عالم الكرة.

لقراءة الحوار اضغط هنا: