شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عروض أزياء زوجات نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

لا يوجد فتاة لم تهتم بجانب الشباكة و عالم الموضة فى حياتها سواء فى الكلاسيك أو الكاجوال ، فنجد أن زوجات نجوم الكرة يهتمون كثيرا بالشياكة و الأناقة فى ظل تسليت الضوء عليهم .

فنجد أن زوجات نجوم الكرة أصبحوا يتمتعون بشهرة كبيرة ين الفتيات اللذى يعجبون بأناقتهم و ذوقهم فى الملابس ، لذلك حرص الخليج 365 أن ينشر لقطات لجانب من الشياكة و الجمال لدى زوجات نجوم الكرة فى الصور التالية :



يارا نعوم زوجة عماد متعب



يارا نعوم



يمنى زوجة هشام محمد



حنين زوجة الحارس محمد عواد



رنا زوجة شريف إكرامى حارس الأهلى



لاميس زوجة حسام غالى



منة زوجة محمد الشناوى حارس الأهلى



يمنى زوجة هشام محمد لاعب الاهلى



هدير زوجة عمرو السولية