بيان رسمي من بيراميدز بشأن تعديلات جدول الدوري والكأس

أصدر نادي بيراميدز بيانا يرفض فيه إجراء أي تعديلات جديدة، على جداول مسابقات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

وألمح بيراميدز في بيانه، أنه يرفض إجراء أي تعديلات من أجل إرضاء أي أطراف أخرى.

وكان نص البيان كالتالي:

“في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ الفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم، بكافة لجانه، ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى، مؤكدا على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد”.