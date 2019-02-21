ستيرلينج: صعبنا المباراة على أنفسنا لكننا حققنا الفوز بـ10 لاعبين

كتب - وليد خليل

نجح الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج في قيادة فريقه لتحقيق فوز مهم على مضيفه شالكة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ستيرلينج هدف فوز فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليحول تأخره

بهدفين إلى فوز يسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب المقرر لها يوم 12 مارس المقبل.

قال ستيرلنج عقب نهاية المباراة: "لعبنا مباراة قوية لقد جعلنا الأمور أكثر صعوبة على أنفسنا،

ومع ذلك نجحنا في تحقيق الفوز بعشرة لاعبين"

وأضاف: "في دوري أبطال أوروبا تواجه منافسين يمكنهم أن يتسببوا في مشاكل لك على أرض الملعب، لن يمكننا الفوز بنتيجة كبيرة في كل مباراة، لقد خضنا العديد من اللقاءات الصعبة حتى الآن في الموسم الجاري ولن نستطيع اللعب بالنسق نفسه في كل لقاء".