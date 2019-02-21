رياضة | أرسنال في مهمة صعبة أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال في مهمة صعبة أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي مع نظيره باتي بوريسوف الروسي، في تمام الثاعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على استاد الإمارات، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال يبحث عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعويض نتيجة الهزيمة التي تلقاها الفريق في لقاء الأياب الذي جمع الفريقين في رورسيا.

يفتقد فريق أرسنال في لقاء اليوم لخدمات لاكازيت المهاجم الفرنسي الذي تعرض للطرد في لقاء الذهاب، حيث من المنتظر أن يشارك الألماني مسعود اوزيل في لقاء اليوم.