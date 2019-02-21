رياضة | اليوم .. الشرقية يبحث عن بطاقة التأهل للترقي

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية مواجهة هامة ومرتقبة أمام فريق بلبيس في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة، بدوري القسم الثالث.