رياضة | أهم مباريات اليوم الخميس 21-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم الخميس 21-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس والموافق 21/2/2019 عدداً من المواجهات القوية بالتحديد في بطولة الدوري والتي يتواجد فيها لاعبين مصريين مثل؛ أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني ومحمد النني لاعب وسط آرسنال الانجليزي.

كما سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الهلال والاتحاد في كلاسيكو الجولة 21 من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين:

الدوري الأوروبي:

- أرسنال × باتي بوريسوف:

اليوم الخميس في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق حسن العيدروس

- نابولي × زيورخ:

اليوم الخميس في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق جواد بده

- إنتر ميلان × رابيد فيينا:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق نوفل الباشي

- تشيلسي × مالمو:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق سوار الذهب

الدوري السعودي:

- الحزم × الاتفاق:

اليوم الساعة 2:50 بتوقيو مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية وتطبيق دوري بلس

- الاتحاد × الهلال:

اليوم في تمام الساعة 7:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport 1 وبالإضافة إلى تطبيق دوري بلس 1 HD

الدوري المصري:

- بتروجيت × الانتاج الحربي:

اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة