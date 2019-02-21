أليجري غير "منزعج" من سيميوني ويراهن على موقعة تورينو

أكَّد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أن فريقه لا يزال يمتلك فرصة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، رغم الخسارة المخيبة أمام أتلتيكو مدريد (0-2) اليوم الأربعاء، على ملعب واندا متروبوليتانو بذهاب ثمن النهائي.

ويلتقي الفريقان، في تورينو، يوم 12 مارس/أذار المقبل.

وقال أليجري، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "هم فريق يلعبون بنفس الطريقة، ونجحوا في عقابنا، في الركلات الثابتة لم نكن مستعدين، لكن لا يزال بإمكاننا التأهل للدور ربع النهائي من البطولة".

وحول مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا في التشكيل الأساسي، أوضح الإيطالي: "لقد قدم مباراة جيدة مثل الجميع".

وأشاد المدرب المخضرم، بقرارات حكم المباراة، الذي ألغى هدفًا للإسباني ألفارو موراتا؛ بسبب إعاقة جيورجيو كيليني، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعن مباراة العودة، قال: "يجب علينا أن نقدم مباراة رائعة في الإياب من أجل التأهل، دعونا نفكر في الكالتشيو حاليًا، لدينا 3 مباريات قبل مباراة أتلتيكو".

وواصل: "الأهداف جاءت من كرات ثابتة؟.. لست قلقًا، سنعمل على ذلك، لكن الآن لنضع هذه الأشياء جانبا".

واختتم أليجري تصريحاته، بالحديث عن احتفال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بالهدف الأول، قائلا: "لا يزعجني هذا الاحتفال، هذا يحدث دائمًا، علينا أن نواصل القتال".

وسيحل أتلتيكو مدريد، ضيفًا ثقيلاً على يوفنتوس، على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، يوم 12 مارس/آذار المقبل، في مباراة الإياب بين الفريقين، التي يحتاج فيها البيانكونيري إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف، من أجل حسم بطاقة التأهل مباشرة.