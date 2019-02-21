إيسنر يبلغ ربع نهائي بطولة ديلراي بيتش للتنس

اعتمد جون إيسنر، على إرساله القوي، للفوز على لوكاش لاتسكو بنتيجة 6-4 و6-3، وبلوغ دور الثمانية في بطولة ديلراي بيتش المفتوحة للتنس، الليلة الماضية.

وخسر إيسنر نقطة واحدة فقط من نقاط إرساله الأول، وكسر إرسال منافسه السلوفاكي 3 مرات على الملاعب الصلبة.

وكان اللاعب الأمريكي صاحب الإرسال القوي، راضيا عن طريقة رد ضربات منافسه.

وقال إيسنر "كان فوزا جيدا. أعتقد أنني بدأت أشعر براحة مع هذا النوع من الملاعب، خاصة فيما يتعلق بتحديد مكان رد الضربات".

وأضاف "كنت أتحداه في رد الكرات في العديد من الأشواط عند امتلاكه الإرسال، أنا سعيد جدا بطريقة تأهلي".

وواجه إيسنر، فرصتين فقط لكسر إرساله، وكانتا في الشوط الثامن من المجموعة الثانية.

وأطلق إيسنر، صيحة قوية عند تقدمه 5-3، قبل أن يملك الإرسال، ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في أربع مواجهات ضد لاتسكو.

وبلغ البريطاني دان إيفانز، دور الثمانية لأول مرة منذ عودته من الإيقاف، عندما سحق الجنوب أفريقي للويد هاريس بنتيجة 6-0 و6-2.

وتغلب الإيطالي أندرياس سيبي على جوردان طومسون بنتيجة 6-3 و4-6 و6-1، فيما فاز الفرنسي أدريان مانارينو على دينيس إيستومان 6-2 و7-6.

وتستكمل مباريات الدور الثاني اليوم الخميس، إذ يلعب خوان مارتن ديل بوترو ضد الأمريكي رايلي أوبلكا.