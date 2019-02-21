سان جيرمان: نيمار سيعود إلى البرازيل

قال باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم، في البرازيل، تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.

وتعرض نيمار لكسر في القدم خلال الفوز 2-صفر على ستراسبورج في كأس فرنسا، في 23 يناير/ كانون الثاني.

وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب، هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن اللاعب البالغ عمره 27 عاما، سيسافر إلى بلاده اليوم الخميس "كجزء من عملية التعافي... قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة 10 أيام".