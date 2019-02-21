شكرا لقرائتكم مدير شركات المان سيتى يحاضر دبلومة فيفا الأثنين المقبل باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة الدفعة الحادية عشر من دارسى دبلومة فيفا بالقاهرة يومي الأثنين والثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن يلقى الخبير العالمى الكندى ذو الأصول الصينية ديفيدشيقانج تانج، والذى يعمل محاضرًا بمركز الدراسات الرياضية السويسرى cies التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الأثنين المقبل، محاضرة عن تنشيط الرعاية الرياضية، بصفته المدير التنفيذى لشركة "سيتى فوتبول جروب .. الصين" المكتب الأسيوى للشركة العالمية التى تملك أندية مانشستر سيتى ونادي نيويورك سيتي الأمريكي ونادي ملبورن سيتي الأسترالي ونادي يوكوهاما مارينوس الياباني، بالاضافة الى العديد من الملاعب العالمية والمنشاءات الرياضية التى تستثمر فيها المجموعة بالشراكة مع مجموعة أبوظبى المتحدة.

ويعتبر الخبير الكندى واحدًا من أفضل الفنيين فى مجال تنشيط رعاية الأندية والأحداث الرياضية فى مختلف أنحاء العالم وهو ما جعله يتقلد المنصب الرفيع، حيث سيقوم بإلقاء محاضرة يشرح فيها كيفية تعظيم الأندية العالمية لمواردها بشكل احترافي يساعد الهيئات الرياضية المصرية فى تطوير نفسها بشكل يتناسب مع حجم التقدم الكبير الذى تحققه العلامات الرياضية العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو محب ممثل المركز السويسرى التابع للفيفا بالقاهرة عن سعادته بتواجد الخبير الكندى بصفته واحدًا من اهم العاملين فى مجال تنشيط رعاية الأندية والمؤسسات الرياضية خاصة وأن نشاطه فى عالم كرة القدم ينال احترام غالبية المؤسسات الرياضية فى العالم.

أضاف محب أن المسئولين اختاروا مقر اتحاد الكرة لاستضافة المحاضرة التى سيحضرها كل المهتمين بمجال الرعاية سواء من الدارسين أو غيرهم من مسئولى الجبلاية للاستفادة من الخبرات التى يحرص فيفا على نقلها لكل الاتحادات الأهلية فى مختلف أنحاء العالم.

تابع محب أن زيارة تانج للقاهرة هى الأولى من نوعها وحرص cies بالشراكة مع فيفا على منح المنطقة العربية فرصة الالتقاء بأحد القلائل فى هذا المجال أصحاب النفوذ الكبير فى الاستثمارات الرياضية التى تشرف الشركة التى يرأسها على العديد من الأندية العالمية.

فى سياق متصل، رحب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بالخبير الذى سيزور مصر خلال الأيام القليلة الماضية واختيار اتحاد الكرة لإلقاء محاضرته لثقل كافة الدارسين والمهتمين بمجال الرعاية الرياضية سواء من داخل اتحاد الكرة أو الأندية الراغبة فى المشاركة.

أضاف ثروت سويلم أن اتحاد الكرة أرسل موافقته لجامعة القاهرة التى تستضيف برنامج الإدارة الرياضية التابع لفيفا على استقبال الدارسين خلال اليومين المقبلين.

وانطلقت النسخة الحادية عشرة لدبلومة فيفا بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة والدكتور وائل قرطام المنسق الاكاديمي للبرنامج، وايمن صبرى مدير البرنامج، والدكتور رأفت احمد ابراهيم مدير رئيس المركز البحوث والدراسات التجارية ونصر احمد خليل المدير التنفيذى للمركز.