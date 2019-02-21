شكرا لقرائتكم الأهلى يعقد اجتماع لحسم عدد من الملفات المؤجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي بالجزيرة ،لمناقشة عدة أمور فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة الحمراء.

ويناقش مجلس الأهلى فى اجتماعه العديد من الملفات الإدارية والكروية الموضوعة على أجندة أعمال إجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس.