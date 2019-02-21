شكرا لقرائتكم خبر عن هدرسيفيلد يحدد 5 ملايين دولار لبيع رمضان صبحي للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل ملف التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق المُنضم للقلعة الحمراء في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادماً من هدرسيفيلد يونايتد الإنجليزي رغم الرغبة الحمراء في الإبقاء على اللاعب في الفريق بشكل دائم وليس على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة الأهلي رحّبت في البداية ببدء مفاوضات ضم رمضان صبحي على سبيل البيع النهائي بعد انتهاء فترة الإعارة ودارت أحاديث ودية مع نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب، لكن الأخير أبلغ الإدارة الحمراء أن الوقت مازال مُبكراً للحديث حول هذا الأمر، كما إن النادي الإنجليزي حدد 5 مليون دولار _أي ما يقرب من 90 مليون جنيه مصري كحد أدنى لبيع رمضان صبحي نهائياً بل أن هذا المبلغ قابل للزيادة خاصة بعدما وافق النادي الإنجليزي بصعوبة بالغة على إعارة اللاعب للأهلي لمدة ستة أشهر فقط مقابل 800 ألف دلار أي 14 مليون جنيه مصري لذا استقرت إدارة الأهلي على تأجيل حسم مصير رمضان صبحي خاصة وأن هناك إتجاهاً ظهر في النادي يؤكد أنه من الأفضل الانتظار لنهاية الموسم لتقييم تجربة اللاعب كاملة مع الفريق ومدى تأثيره على تحقيق المارد الأحمر للانتصارات والبطولات مع باقي الصفقات التى أبرمها النادي مؤخراً لذا سيتم تأجيل فكرة شراء رمضان صبحي نهائياً لعدة أسابيع مقبلة لاسيما بعد مطالب هدرسيفيلد التى يرى الأهلي إنها لا تُناسب ظروف الأهلي المالية حالياً بعد إبرام صفقات بـ200 مليون جنيه تقريباً في يناير الماضي.