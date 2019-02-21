مواعيد مباريات اليوم بالدوري الأوروبي والمصري الممتاز

أسامة حافظ

تقام، اليوم الخميس، مباريات بالدوري الأوروبي والدوري المصري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

بتروجت مع الإنتاج الحربي 3:00 عصرا الدوري الأوروبي

آرسنال مع باتي بوريسوف 7:55 مساء

دينامو زغرب مع فيكتوريا بلزن 7:55 مساء

نابولي مع زيوريخ 7:55 مساء

آينتراخت فرانكفورت مع شاختار دونيتسك 7:55 مساء

فالنسيا مع سيلتك 7:55 مساء

زينيت سانت بطرسبرج مع فنربخشة 7:55 مساء

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