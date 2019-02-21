تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: ينتظر عشاق الساحرة المستيرة اليوم الخميس عددًا من المباريات الهامة بالبطولات المختلة. الخليج 365 الرياضي يستعرض في التقرير التالي أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: الدوري المصري 03:00 - بتروجت VS الإنتاج الحربي ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. الدوري الأوروبي 07:55 ـ آرسنال VS باتي بوريسوف ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD. 07:55 ـ فياريال VS سبورتينج لشبونة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD. 07:55 - فالنسيا VS سيلتيك ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. 07:55 ـ نابولي VS زيورخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD. 10:00 - دينامو كييف VS أوليمبياكوس "أحمدحسن كوكا" ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD. 10:00 ـ تشيلسي VS مالمو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD. 10:00 ـ بنفيكا VS جالطا سراي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. 10:00 - إنتر ناسيونالي VS رابيد فيينا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD. الدوري السعودي 02:55 ـ الحزم VS الاتفاق "حسين السيد" ـ القناة الناقلة: KSA SPORT.

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