رياضة | نجم الأهلي يهدد بالرحيل بسبب لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يهدد بالرحيل بسبب لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه إسلام محارب نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي مصير مجهول داخل القلعة الحمراء تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للفريق.

وهدد إسلام محارب لاعب الفريق الأحمر بالرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب تجاهل لاسارتي له.

وخرج محارب من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق منذ توليه المهمة للأهلي بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون لخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

ويعانى محارب من تجاهل الأوروجويانى مارتن لاسارتى فى تدريبات الفريق والمباريات الأخيرة، وهو ما أغضب اللاعب، على الرغم من حصوله على الفرصة خلال فترة وجود الفرنسى باتريس كارتيرون.