رياضة | بوسكيتس بعد التعادل مع ليون: علينا الفوز في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس بعد التعادل مع ليون: علينا الفوز في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة الإسباني على ضرورة الفوز على ليون الفرنسي في مباراة العودة في دور الستة عشر عقب التعادل السلبي معه في مباراة الذهاب أمس.

وقال بوسكيتس في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية : "التعادل السلبي ليس أفضل نتيجة لكن الأمر واضح، إذا أردنا أن نصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا علينا ان نفوز في واحدة من المباراتين ضد ليون، لذلك علينا الفوز في كامب نو".

وأضاف: "كان من الأفضل التعادل مع الأهداف ولكن إذا لم نفز فنحن لا نستحق التأهل للدور المقبل، لا أعتقد أن هذه نتيجة خطيرة أم لا، كل ما علينا هو الفوز أمام جماهيرنا في الإياب.

وتابع: "نسبة التأهل للدور المقبل 50% لكل الفريق أو ربما أكثر في صالحنا للعب في ملعبنا".

وعن تراجع آداء لويس سواريز، قال بوسكيتس:" المهاجمون يعيشون على الهدف لكن العمل الذي يقدمه سواريز للفريق أكثر من ذلك بكثير".

واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً :" سواريز سوف يكسر هذه السلسلة السيئة له عاجلا أم آجلا وهو يقدم الكثير للفريق".