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رياضة | برشلونة يتلقى مفاجأة سارة قبل موقعة إشبيلية

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تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة خبراً ساراً قبل موقعة إشبيلية في لكرة القدم "الليجا".

ويواجه فريق البارسا نظيره إشبيلية، السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الليجا.

وشارك اليوم الأربعاء البرازيلي آرثر ميلو شارك في مران الفريق الكتالوني حيث أدى بعض التدريبات البسيطة ضمن استعدادات برشلونة لمواجهة إشبيلية.

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وتعادل برشلونة سلبياً مع ليون الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي .

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ميلو بات جاهزاً للمشاركة مع البارسا بعدما تعافي من الإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

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