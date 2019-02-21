رياضة | ريال مدريد يستعد لضم بديل رونالدو في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لضم بديل رونالدو في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط لتقديم عرض إلى بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع مهاجمه البرتغالي جواو فيليبي الشهير بجوتا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد كان قد جهز عرضًا قيمته 18 مليون يورو للتعاقد مع جوتا في يناير الماضي لكن بنفيكا رفض العرض.

وأشارت آس الإسبانية إلى أن بنفيكا سيجدد عقد جوتا صاحب الـ19 عام مع وضع شرط جزائي في عقده الجديد قيمته 120 مليون يورو.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن جوتا لا يرغب في تجديد عقده مع بنفيكا خاصة أنه مُعجب بالانضمام لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولو ريال مدريد يروا أن التعاقد مع جوتا سيكون جيد لأنه يُعتبر بالنسبة لهم خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

يذكر أن جوتا لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لبنفيكا.